Verdens mektigste kulturministre drøfter kunstfinansiert terror

Italias kulturminister Dario Franceschini er vert for det to dager lange møtet som torsdag ble innledet i Firenze. Han vil at innsatsen mot den ulovlige kunsthandelen økes, ikke minst fordi det er en av de viktigste inntektskildene til ytterliggående grupper som deltar i krigene i Syria og Irak.

– Dette er en av terrorismens aktiviteter, sa Franceschini da han åpnet møtet. Deretter beskrev han hvordan IS opererer:

– Jeg filmer ødeleggelsen. Deretter skrur jeg av kamera og forsøker å selge det jeg plyndret på svartebørsen for å kunne finansiere terrorisme, sa ministeren.

Kulturministrene fra Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland og USA, samt EU og UNESCO er med på møtet. Det er også representanter for en egen politistyrke som Italia har etablert for å beskytte verdensarven.

Styrken består av hele 200 politifolk og er derfor unik i verdenssammenheng. Til sammenligning har Frankrike en spesialstyrke på 20 politifolk som jobber med det samme.

Kulturministermøtet i G7 er en av flere forberedende møter før G7-landene samles til toppmøte på Sicilia i slutten av mai.

