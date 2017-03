Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet

Den svært spesielle kjennelsen i landets øverste domstol innebærer en ytterligere forverring av Venezuelas politiske krise.

I nasjonalforsamlingen har opposisjonen flertall, mens høyesterett gjentatte ganger har støttet president Nicolás Maduro.

Det siste året har høyesterett opphevet alle nasjonalforsamlingens vedtak. Begrunnelsen er at nasjonalforsamlingen har nektet å følge høyesteretts ordre om å suspendere tre representanter som er anklaget for valgfusk.

Ber militæret gripe inn

I kjennelsen som kom sent onsdag kveld lokal tid, heter det at nasjonalforsamlingens myndighet kan utøves av høyesterett så lenge forsamlingen fortsetter å vise forakt for retten.

– Nicolás Maduro har gjennomført et kupp i Venezuela, sa forsamlingens president Julio Borges i en tale utenfor parlamentsbygningen torsdag.

– Venezuelas væpnede styrker kan ikke sitte stille, oppfordret Borges.

Hvorvidt noen i militæret kan være villige til å prøve seg på et kupp for å styrte Maduro, slik Borges antyder, er ikke kjent.

– Et slag

Også Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) mener Venezuelas regjering er i ferd med å avvikle demokratiet i landet.

OAS-leder Luis Almagro sier høyesterettskjennelsen er et av de siste "slagene som regimet bruker til å undertrykke landets grunnlovsfestede orden og gjøre slutt på demokratiet".

Almagro peker i tillegg på en tidligere kjennelse som opphevet den parlamentariske immuniteten til medlemmene av nasjonalforsamlingen.

Samtidig mener regjeringen i USA at den siste utviklingen i Venezuela er et alvorlig tilbakeslag for demokratiet i landet. Onsdagens høyesterettsbeslutning bryter med demokratiske og konstitusjonelle normer, heter det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet.

Økonomisk krise

Hvilke konkrete politiske konsekvenser kjennelsen vil få, er foreløpig uklart. Foranledningen til beslutningen skal ha vært at nasjonalforsamlingen har nektet å godkjenne et samarbeid mellom Venezuelas statlige oljeselskap og flere private selskaper.

Regjeringen i landet mener nasjonalforsamlingen har forsøkt å trenere myndighetenes forsøk på løse Venezuelas alvorlige økonomiske krise.

(©NTB)