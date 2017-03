USA godkjenner jagerflysalg til Bahrain

Administrasjonen informerte onsdag Kongressen om at den sier ja til avtalen som, dersom den blir gjennomført, vil la Bahrain kjøpe 19 F-16-fly. I tillegg får landet oppgradere andre fly i flåten sin. Kongressen har mulighet til å blokkere salget, men vil neppe gjøre det ettersom det republikanske flertallet er svært positive til avtalen.

Avgjørelsen er nok et signal om at det er viktigere for USA å støtte sunnikontrollerte land for å motvirke Irans innflytelse enn å løfte fram menneskerettighetsspørsmål, slik den forrige administrasjonen gjorde.

Da Barack Obama satt i Det hvite hus, ble godkjenningen av salget holdt tilbake i påvente av at Bahrain skulle gjennomføre løftene for å bedre menneskerettighetssituasjonen i landet.

