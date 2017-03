Trump vil gjerne møte Putin i Finland

Både Putin og Finlands president Sauli Niinistö sa at de er åpne for et slikt møte da de snakket under det arktiske forumet i Arkhangelsk i Russland torsdag.

En ordstyrer spurte om Finland var villig til å være vertskap for et toppmøte med de arktiske landenes ledere, hvor Trump og Putin kunne møtes for første gang. Niinistö svarte at det ville vært en ære om Finland kunne gjøre det.

Putin svarte at han også gjerne vil delta hvis et slikt møte arrangeres.

Finland skal overta det roterende formannskapet i Arktisk råd i mai.

