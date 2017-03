Trump tar imot Kinas leder i Florida i april

Ifølge Beijing vil møtet mellom de to statsoverhodene finne sted 6. og 7. april.

Xi kommer til å bli tatt imot på Trumps landsted Mar-a-Lago i Florida, opplyste en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet torsdag. Det var her Japans statsminister Shinxo Abe spilte golf med Trump under et besøk i februar.

Besøket finner sted rett etter at Xi og hans kone har vært på statsbesøk i Finland fra 4.–6. april.

Valget av Trump som USAs president har skapt usikkerhet om det framtidige forholdet mellom USA og Kina ettersom Trump har beskyldt Kina for valutamanipulering og urettferdig handelspolitikk. Han har også truet med å øke tollen på kinesiske importvarer.

Det er usikkert om Trump vil sette truslene ut i livet ettersom han også er avhengig av Kinas hjelp for å presse Nord-Korea til å avvikle sitt atomvåpen- og rakettprogram.

Da USAs utenriksminister Rex Tillerson besøkte Kina tidligere i måneden, understreket han at Trump "setter stor pris på" kontakten med Xi og "ser fram til et besøk i nær framtid".

(©NTB)