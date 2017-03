Trump tar avgjørelse om Parisavtalen i løpet av et par måneder

Det hvite hus' pressetalsmann Sean Spicer sa torsdag at Trump vil komme med en uttalelse om avtalen før et møte for G7-landene 26. mai.

I valgkampen lovet Trump å "kansellere" klimaavtalen fra Paris, men etter at han ble innsatt som president, har han sagt at han vurderer saken. Blant Trumps ministre og nærmeste medarbeidere er det delte meninger om avtalen.

I løpet av månedene han har vært president, har Trump fjernet en rekke tiltak som skulle redusere USAs utslipp av klimagasser. Hvis ikke USAs oppfyller sine utslippsforpliktelser i Parisavtalen, frykter eksperter at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe den globale oppvarmingen kan rakne.

Oppvarmingen, som med svært høy sannsynlighet skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser, kan føre til tørke, ekstrem hete, havnivåstigning, ekstremvær og utryddelse av arter. Konsekvensene av klimaendringene kan true matproduksjonen mange steder i verden.

(©NTB)