Putin: Klimaendringene kan være naturlige

– Saken er ikke å stanse oppvarmingen. Det er umulig, siden den kan være knyttet til noen globale sykluser, sa Putin på den russiske Arktis-konferansen i Arkhangelsk torsdag.

I stedet foreslo presidenten at vi må tilpasse oss den globale oppvarmingen. Han hevdet også at oppvarmingen hadde begynt allerede på 1930-tallet i den russiske delen av Arktis, og at det ikke fantes klimautslipp den gang.

Tidligere har Putin mange ganger gitt uttrykk for skepsis til forskningen på klimaendringene. Han har også sagt at global oppvarming kan være bra for Russland.

Under klimatoppmøtet i Paris i 2015 var imidlertid tonen en annen. Da kalte han klimaendringene en av de største utfordringene menneskeheten står overfor.

Likevel har ikke Russland forpliktet seg til reelle kutt i sine utslipp av klimagasser. Landets utslipp fra bruk av fossile brensler og industri er verdens femte største.

Under konferansen i Arkhangelsk ble Putin også spurt om hva han mener om Scott Pruitt, klimaskeptikeren som er satt til å lede USAs miljødirektorat. Putin sa at alle synspunkter fortjener å bli hørt, og ønsket Pruitt lykke til.

