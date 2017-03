Over 5 millioner syrere har flyktet fra landet

Verdenssamfunnet må gjøre mer for å hjelpe de syriske flyktningene, blant annet ved å bosette dem, oppfordrer FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

UNHCR har nå registrert 5. 018.168 syrere som flyktninger, det store flertallet av dem i Tyrkia, Libanon og Jordan.

Det reelle antallet som har flyktet fra Syria, er trolig enda høyere, ettersom mange syrere har søkt tilflukt i Libanon uten å registrere seg som flyktninger.

Det er fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å opprette ruter for flyktningene og å bosette dem, konstaterer Grandi.

– For å møte denne utfordringen, trenger vi ikke bare flere plasser, vi må også sørge for å oppfylle eksisterende løfter, sier han.

Under et toppmøte i Genève for ett år siden ba UNHCR om bistand til å bosette i 500.000 syriske flyktninger. Hittil er bare halvparten så mange plasser stilt til rådighet, konstaterer Grandi.

– Det er helt avgjørende å bosette flyktningene for å kunne beskytte dem. Bare de mest sårbare blir nå bosatt, sier han.

(©NTB)