North Carolina opphever toalettlov for transpersoner

En avtale om å oppheve loven ble inngått sent onsdag mellom representanter for republikanerne og delstatens demokratiske guvernør Roy Cooper.

Loven som ble vedtatt i mars i fjor, fastslo at i skoler og offentlige bygg må transkjønnede personer bruke toalettene som tilsvarer det kjønnet de er oppført med i fødselsattesten.

Selv om endringen nå innebærer at fødselsattesten ikke kan bestemme hvilke toaletter folk kan bruke, innebærer den et kompromiss for de konservative. Reguleringen av offentlige toaletter overlates nemlig helt til delstatsmyndighetene. Avtalen innebærer at byer og lokale myndigheter ikke kan godkjenne sine egne antidiskrimineringslover før i 2020.

Opphevelsen må først gjennom en rekke juridiske hindre i delstaten, melder amerikanske medier torsdag.

Samtidig sier flere LHBT-grupper at også den nye ordningen er urettferdig for dem.

Den opprinnelige loven i den generelt konservative sørstaten har vært et av stridstemaene i den generelle kulturkonflikten mellom konservative og liberale i det moderne Amerika.

Loven ble allment fordømt som diskriminerende og førte til at en rekke næringsbedrifter boikottet North Carolina.

Kjente artister som Bruce Springsteen avlyste konserter, sportslag droppet kamper og store konsern som Apple og Starbucks reagerte negativt på loven.

(©NTB)