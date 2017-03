Malaysia sender liket av Kim Jong-uns halvbror til Nord-Korea

Malaysias statsminister bekrefter torsdag at levningene av Kim Jong-nam er frigitt, og skal sendes tilbake til hjemlandet, skriver BBC.

Nordkoreanere i Malaysia får også tillatelse til å reise hjem, heter det i en uttalelse fra statsminister Najib Razak.

Tirsdag avviste Malaysias helseminister at liket av Kim Jong-nam var i ferd med å bli fløyet ut av landet som et ledd i diplomatiske forhandlinger mellom de to landene. Helseministeren sa at liket fortsatt var i et likhus i Kuala Lumpur i påvente av forhandlinger med Nord-Korea.

Mandag dukket det opp motstridende opplysninger i lokale medier om at Kim Jong-nam skulle kremeres og flys til Pyongyang, eller at kroppen var i ferd med å bli sendt til Macau hvor det er antatt at hans familie er.

Malaysia har holdt fast på at de skal etterforske drap begått på landets territorium. To kvinner er pågrepet og siktet for drapet på Kim Jong-nam 13. februar. Obduksjonen konkluderte med at han ble drept med nervegiften VX.

