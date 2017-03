Hollande: Ingen handelsavtale med britene før brexit-betingelsene er på plass

– Først må vi begynne diskusjonene om måten utmeldingen skal skje på, spesielt når det gjelder borgernes rettigheter og forpliktelsene som er knyttet til de løftene Storbritannia har gitt, sier Hollande.

Først etter dette vil det være mulig å diskutere avtaler som skal regulere det framtidige forholdet mellom Storbritannia og EU, mener Hollande.

Holdningen hans er den samme som har vært uttrykt av Tysklands statsminister Angela Merkel, og som kom som en reaksjon på at Storbritannia ønsker at forhandlingene om brexit-betingelsene og det framtidige rammeverket skal foregå parallelt.

Tyskland og Frankrike er ventet å spille en svært viktig rolle under forhandlingene.

Den offisielle utmeldingsprosessen startet onsdag etter at britenes statsminister Theresa May ga EU beskjed om at hun har utløst artikkel 50 i Lisboa-traktaten.

