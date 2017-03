HRW: Kurdiske peshmergastyrker skjøt mot fredelige demonstranter

– Regjeringen bør raskt etterforske den tilsynelatende uberettigede bruk av våpenmakt, sier Lama Fakih, nestleder for HRW i Midtøsten.

Demonstrasjonen fant sted i nærheten av byen Khanasoor 14. mars. Flere hundre mennesker deltok i det som var en protest mot peshmergastyrkenes nærvær i Sinjar-regionen. Området har vært kontrollert av Kurdistans arbeiderparti (PKK) siden IS ble drevet ut av det yazidi-befolkede området i slutten av 2015. Siden begynnelsen av mars er det meldt om flere sammenstøt mellom de to kurdiske grupperingene.

Mens peshmergastyrkene er knyttet til regjeringspartiet i de selvstyrte kurdiske områdene i Nord-Irak, står PKK sterkt i de kurdiske områdene i Tyrkia.

Ifølge øyenvitner gikk kvinnene i front da demonstrantene nærmet seg peshmergastyrkenes base. Da de var om lag 10 meter unna, skal om lag 10 av de 200 stasjonerte soldatene ha begynt å skyte tåregass mot demonstrantene. Da demonstrantene fortsatte å rope slagord, ble det åpnet ild, ifølge øyenvitner.

Den drepte kvinnen oppgis å ha vært 21 år gammel. Hun ble skutt i hodet og døde på stedet, opplyser Haji Hassan, som deltok i demonstrasjonen, til HRW. Andre demonstranter skal ha blitt skutt i beina og hendene.

Gruppa har ikke funnet bevis for at soldatene hadde en legitim grunn til å bruke militærmakt, og har heller ikke funnet belegg for at enkelte av demonstrantene var bevæpnet, slik en kurdisk offiser har påstått overfor HRW.

HRW har ikke kunnet finne noen offisielle uttalelser om hendelsen.

(©NTB)