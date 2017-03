Forføyningen mot Trumps innreiseforbud forlenget

Dommer Derrick Watson avgjorde at forføyningen blir stående inntil delstatens søksmål for å stanse innreiseforbudet er ferdig behandlet i rettsvesenet.

Delstatens justisminister Douglas Chin har argumentert med at det underliggende signalet i det reviderte innreiseforbudet er "som et neonskilt som blinker 'muslimforbud, muslimforbud', uten at regjeringen bryr seg med å skru det av.

Diskriminerende og skadelig

Chin mener forbudet diskriminerer muslimer og at det skader delstatens økonomi, mens regjeringen i Washington sier presidenten har rett til å ta avgjørelser for å beskytte rikets sikkerhet.

Det amerikanske justisdepartementet sa i retten at dersom Watson la seg på Hawaiis linje, så burde han innsnevre forføyningen til kun å gjelde den delen av innreiseforbudet som gjaldt visumnekt til borgere fra seks land med overveiende muslimsk befolkning.

Regjeringsadvokat Chad Readler mente presidentordrens midlertidige stans av USAs flyktningprogram ikke påvirker Hawaii og derfor ikke burde være omfattet av Watsons kjennelse.

– Matematisk øvelse?

Dommeren avviste Readlers argument. Han påpeker også at de føderale myndigheten ikke har argumentert for en slik innsnevring før en annen føderal dommer – i delstaten Maryland – blokkerte innreiseforbudet, men sa det var uklart om også flyktningstansen var motivert av religiøs partiskhet. Dommer Watson noterte seg at departementet hadde argumentert med at Hawaii bare har tatt imot 20 flyktninger siden 2010.

– Er dette en matematisk øvelse som sier at 20 ikke er nok? Hvordan skal jeg forholde meg til dette, spurte han Readler. Regjeringsadvokaten svarte at 20 ganske enkelt er et lite antall flyktninger.

– I hvis øyne, spurte Watson da.

– Ikke konstitusjonelt korrekt

Hawaii var den første delstaten som saksøkte staten for å stanse det reviderte forbudet, som ifølge Chin bare er en utvannet versjon av det opprinnelige forbudet, som allerede hadde møtt veggen i to rettsinstanser.

– Vi kan ikke ta presidenten for ikke å være politisk korrekt, men vi kan ta ham for ikke å være konstitusjonelt korrekt, sier Hawaiis fremste juridiske embetsmann.