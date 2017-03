FN-sjefen krever beskyttelse for Mosuls innbyggere

– Ankom akkurat Irak for å se nærmere på den forferdelige humanitære situasjonen på bakken, skriver FN-sjefen på Twitter torsdag formiddag.

Etter samtaler med statsminister Haider al-Abadi og andre irakiske ledere i Bagdad, fortsetter Guterres til Arbil for møter med kurdiske ledere.

Ifølge FN er over 300 sivile drept i den irakiske regjeringshærens offensiv mot Vest-Mosul de siste ukene, trolig enda flere.

Mange ofre

Militæroffensiven for å gjenerobre den vestlige delen av Mosul fra den ytterliggående islamistgruppa IS, ble innledet med støtte fra den USA-ledede koalisjonen 17. februar. Over 200.000 mennesker har ifølge FN siden flyktet fra området.

Den irakiske regjeringshæren innstilte i helgen angrepene etter rapporter om at minst 100, kanskje over 200, sivile var drept i et flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen. Mandag ble imidlertid angrepene gjenopptatt.

Amnesty International mener irakiske styrker og koalisjonen gjør for lite for å beskytte den gjenværende sivilbefolkningen i Mosul og konkluderte denne uka med at krigføringen kan være brudd på folkeretten.

Tunge våpen

Den irakiske forsvarsledelsen svarte torsdag på kritikken og lover heretter å ikke bruke tunge våpen i Vest-Mosul, der rundt 400.000 sivile ifølge FN fortsatt er innesperret.

– Felleskommandoen har bedt de stridende i det føderale politiet og antiterrorstyrken om ikke å bruke tunge våpen som raketter og artilleri i angrepene mot IS. Dette for å hindre blodsutgytelser blant sivile, sier brigadegeneral Mohammed al-Jabouri, som leder de irakiske styrkenes operasjon i Mosul

Han anklager IS for å bruke sivilbefolkningen i Vest-Mosul som levende skjold.

– De kriminelle elementene bruker sivile som levende skjold for å hindre at irakiske styrker rykker fram i Mosul, sier Jabouri.

