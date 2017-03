Britene forsikrer at sikkerhetssamarbeidet med EU vil bestå

Det forsikrer britenes forhandlingsleder David Davis, som viser til at statsminister Theresa May i sitt brev til EU-president Donald Tusk understreker at Storbritannia ønsker å fortsette samarbeidet med EU på en rekke områder, blant dem sikkerhet.

– Vi ønsker en avtale, og hun understreket at det vil være ille for begge parter å stå uten en avtale. Ingen av oss vil tjene på å ikke ha en avtale. Slik jeg ser det, er dette en fornuftig holdning og ingen trussel, sier Davis til BBC.

I et innlegg i den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung torsdag, forsikrer May om at britene ikke vil vende ryggen til resten av Europa.

– Vi forlater EU, men vi forlater ikke Europa, skriver hun.

Storbritannia forlater heller ikke EU fordi britene nå "forkaster de verdier vi deler som europeere, ei heller i et forsøk på å skade EU eller unionens gjenværende medlemsland", forsikrer May.

– Vi vet at vi vil tape innflytelse når det gjelder reguleringen av europeisk økonomi, noe vi godtar, skriver May videre.

– Men det er ingen grunn til at vi ikke skal kunne skape et nytt, dypt og spesielt partnerskap mellom Storbritannia og EU som vil virke for oss alle, skriver den britiske statsministeren.

