Brasiliansk indrefilet spores opp i Sverige

Brasil ble nylig anklaget for å selge store mengder bedervet kjøtt. I forrige uke var Kina, Egypt og Chile blant landende som innstilte importen av kjøtt fra Brasil etter at skandalen kom for en dag.

I Sverige frykter importøren at det meste allerede er spist opp. Sporing av kjøttet er i gang, og det blir sendt tilbake til grossisten. Men det er ikke sikkert at det må destrueres siden det fortsatt er uklart om kjøttet er bedervet.

– Informasjonen fra Brasil er fortsatt ganske mangelfull. Saken blir undersøkt i landet, og vi får deretter informasjon fra EU-kommisjonen, sier sjefen for Livsmedelverket, Louise Nyholm, til TT.

Kjøttet ble hovedsakelig sendt videre til restaurantgrossister og ble dermed håndtert av profesjonelle kokker. Siden det ikke er kommet inn noen klager, konkluderer innkjøpssjef Karsten Davidsson med at kjøttet ikke var råttent.

– Om noen hadde spist kjøtt med salmonella, burde det ha kommet fram gjennom smittesporing, hevder han.

