Amerikansk diplomat pågrepet etter Kina-kontakt

Ifølge justisdepartementet visste 60 år gamle Candace Marie Claiborne at de to kinesiske mennene som hun traff jevnlig gjennom jobben sin i utenriksdepartementet, tilhørte de kinesiske sikkerhetstjenestene. Hun skal også ha visst at gavene ble gitt i bytte for amerikanske hemmeligheter. Det er ikke kjent hva slags opplysninger hun har gitt kineserne.

Claiborne beholdt en telefon og noe kontanter selv, mens resten av verdiene gikk til en betydelig yngre mann, som hun bodde med i Beijing og Shanghai. På forespørsel fra Claiborne fikk mannen dekket studieavgift ved en moteskole, husleie, ferier og andre utgifter, ifølge rettsdokumenter fra saken.

– Hun er ansatt i utenriksdepartementet og sikkerhetsklarert, men unnlot å rapportere om sin kontakt med kinesiske etterretningsagenter som ga henne gaver og fordeler verdt tusenvis av dollar. Claiborne brukte sin stilling og sin adgang til sensitive diplomatiske opplysninger til egen vinning, sier fungerende visejustisminister Mary McCord i en uttalelse om saken.

60-åringen, som har jobbet i departementet i 18 år og som hadde alvorlige økonomiske problemer, ble pågrepet tirsdag. Hun erklærte seg ikke skyldig da hun ble fremstilt for en domstol onsdag.

