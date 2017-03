Aktivister i Hongkong for retten i mai

I et rettsmøte i den kinesiske enklaven torsdag, ble saken mot de ni berammet til 25. mai. De tiltalte ble ikke bedt om å ta stilling til skyldspørsmålet torsdag.

– Vi måtte bare erklære at vi hadde forstått tiltalen, sier parlamentariker Tanya Chan, som er en av de ni. Aktivistene ble tiltalt sent mandag kveld. Lederne for paraplybevegelsen, Chu Yiu-ming, benny tai Yiu-ting og Chan Kin-man, må svare for påstander om å forstyrre offentlig ro og orden og å ha oppfordret andre til å gjøre det samme. De andre aktivistene, som inkluderer parlamentarikere og studentaktivister, må svare for minst ett tiltalepunkt hver om å oppfordre til ordensforstyrrelse. Hvert tiltalepunkt har en strafferamme på inntil sju års fengsel, følge avisen South China Morning Post.

Både demokratiforkjempere og Beijing-tro demonstranter hadde samlet seg utenfor retten og ropte ukvemsord til hverandre.

Hundretusener demonstrerte i Hongkongs gater i 2014 i protest mot at Beijing krever at enklavens leder må godkjennes av en komité på 1.200 personer før velgerne får si sitt.

