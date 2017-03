AfD-leder Petry vurderer å gå av

– Verken politikken som sådan eller AfD er uten alternativer for meg, sier Petry (41) til den tyske avisen Tagesspiegel.

– Det er lurt å revurderer livet sitt av og til og å justere det litt. Og det er det jeg gjør nå, sier hun. Petry er for tiden gravid med sitt femte barn.

Frauke Petry meldte seg inn i Alternativ for Tyskland (AfD) like etter at det ble etablert i 2013 og ledet deretter et kupp mot grunnleggeren, den euroskeptiske økonomiprofessoren Bernd Lucke.

Under Petrys ledelse har AfD beveget seg enda lenger ut på ytre høyrefløy. Det som begynte som et lite protestparti, fikk i løpet av høsten 2015 en voldsom oppslutning da et stort antall flyktninger og migranter strømmet inn i Tyskland.

AfD-lederen fikk imidlertid krass kritikk da hun foreslo at grensevakter skulle få lov til å skyte mot migranter og flyktninger som tok seg inn i Tyskland.

Petry er kjent som svært antimuslimsk, og hun har hatt nær tilknytning til europeiske høyrepopulister som nederlandske Geert Wilders og den franske presidentkandidaten Marine Le Pen fra Nasjonal front.

I løpet av de siste månedene har oppslutningen om AfD sunket betydelig. I tillegg er det intern strid i partiet med en fraksjon som er svært kritisk til Petry og som forsøker å kaste henne.

