51 års fengsel for voldtekt og drap på sjuåring

Den 38 år gamle arkitekten Rafael Uribe Noguera ble dømt til 51 år og ti måneder i fengsel, uten mulighet for tidlig prøveløslatelse. I tillegg er han ilagt en bot på over 200.000 kroner for bortføring, overgrep og drap på jenta i desember i fjor.

– Straffen han ilegges må reflektere hele samfunnets dypeste fordømmelse, sa dommeren før hun leste opp dommen.

Uribe Noguera kommer fra en velstående familie i hovedstaden Bogota. Han bortførte jenta på østsiden av byen og tok henne med til en luksusleilighet der hun senere ble funnet drept. I retten innrømmet han forbrytelsene, men sa at alkohol og narkotika gjorde ham ute av stand til å forstå hva han gjorde.

Aktoratet ba om lovens strengeste straff, 60 år i fengsel. Både påtalemyndigheten sier de vil anke dommen for å skjerpe straffen.

