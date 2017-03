UD: Galt å sammenligne drap på sivile i Mosul og Aleppo

Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad al-Hussein, er over 300 sivile drept i den irakiske regjeringshærens offensiv mot Vest-Mosul de siste ukene, trolig enda flere.

Amnesty International slår fast at den USA-ledede koalisjonen, som gir luftstøtte til offensiven, kan ha gjort seg skyldig i "et åpenbart brudd på folkeretten" ved å bombe tett befolkede boligområder. I ett angrep lørdag, ble over 100 sivile drept. USAs forsvarsledelse har erkjent at det var amerikanske fly som sto bak angrepet og har lovet gransking.

Må granskes

– Det blir feil om forbrytelser begått av våre allierte ikke møtes med samme kritikk og fordømmelse som tilsvarende grusomheter begått av andre, sier Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd.

– Norske politikere og medier var raskt ute med å fordømme den grusomme bombingen av Aleppo før jul. De siste par ukene har byen Mosul i Irak blitt utsatt for tilsvarende brutal bombing. Denne gangen er det ikke Russland og Assad, men den USA-ledede koalisjonen som står for bombingen. Norske politikere forholder seg tause. Å kritisere allierte og koalisjonen vi selv er en del av, sitter mye lenger inne enn å kritisere Russland, mener Langemyr.

Galt å sammenligne

Statssekretær Marit Berger Røsland (H) medgir at offensiven mot IS i Mosul "er svært krevende", men mener det blir galt å sammenligne bombingen av Mosul med bombingen av Aleppo.

– Å sette terrorbombingen av Aleppo i samme kategori som det tragiske tapet av sivile liv i forbindelse med koalisjonsoperasjoner, faller på egen urimelighet, sier Røsland, som setter sin lit til at koalisjonen Norge er en del av, evner å gjennomføre en uhildet gransking av seg selv.

Ansvar selv

– Ifølge internasjonal humanitærrett er det primært statene selv som har ansvaret for å undersøke denne type hendelser og eventuelt igangsette straffeforfølgning der det er mistanke om straffbare forhold. Fra amerikansk side har man gjort det klart at de vil sette i gang undersøkelser av hendelsene, sier Røsland.

– Det er positivt at USA sier at det vil bli foretatt en gransking. Er det likevel slik at den USA-ledede koalisjonen og irakiske soldater ikke har tatt nødvendige skritt for å unngå drap på sivile, så er dette et brudd på folkeretten og bør bli gjenstand for ekstern gransking, sier Langemyr til NTB.

