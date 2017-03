Tyskland: Storbritannia er fortsatt en alliert

Tyskland er godt forberedt på de kommende forhandlingene, framholder talskvinnen til statsminister Angela Merkel, Ulrike Demmer, etter at brexit-prosessen offisielt startet onsdag.

En talsmann for tysk UD, Martin Schäfer, sier samtidig at den to år lange forhandlingsprosessen vil bli "innmari stram", men at det aller viktigste er å få klarhet så fort som mulig, spesielt når det gjelder den framtidige statusen til EU-borgere som bor i Storbritannia og briter som bor i EU-land.

– Usikkerhet er en gift for folket, men kanskje det er enda giftigere for økonomisk handel og investeringer, sier Schäfer videre og stiller spørsmål ved om britene virkelig har forstått hvilken betydning utmeldelsen kan ha for britisk økonomi.

