Reaksjoner mot Trumps klimarevers

Tirsdag opphevet Trump det mange anser som ett av de viktigste klimatiltakene innført av forgjengeren Barack Obama. Clean Power Plan hadde som mål å kutte utslippene fra kullkraftverk.

– Min regjering avslutter krigen mot kull, sa Trump da han undertegnet en presidentordre om Clean Power Plan og en rekke andre klima- og miljøtiltak.

Tilbakeskritt

Verdens naturfond (WWF) er blant dem som mener Trump nå fører USA bakover, mens over 190 andre land jobber framover for å oppfylle Parisavtalen.

– Å hemme USAs evne til å oppfylle sine internasjonale klimaforpliktelser vil påvirke verdens klimautvikling, men vil ikke definere sluttresultatet, sier WWFs klimasjef Manuel-Pulgar Vidal. Han maner Parisavtalen vil føre til flere jobber, og færre helseproblemer.

Klimaaktivist og tidligere visepresident Al Gore sier presidentordren er et steg i feil retning, «bort fra en bærekraftig, karbonfri fremtid for oss og kommende generasjoner».

– Det er avgjørende, ikke bare for planeten, men også for vår økonomiske fremtid at USA fortsatt tar en global lederrolle i løsningen av klimakrisen. Uansett hvor lite oppmuntrende denne ordren er, må, kan og vil vi løse krisen, sier Gore.

Christina Figueres, som har vært sekretær for FNs klimapanel, sier Trumps beslutning gjør at USA havner bakpå, «på et tidspunkt hvor de fleste amerikanere ønsker å gå i front».

Kull taper

– Dette blir egentlig symbolsk. Presidentordren kommer ikke til å redde kull, fordi kullet taper i kampen mot billig naturgass, sier visedirektør Michael Webber ved energiinstituttet ved University of Texas. Han mener den eneste måten å snu trenden er med tiltak som griper inn i markedet og som han ikke ser for seg i USA, som krav om å bruke kull eller avgifter for å drive opp kostnadene for gass.

Analytiker Andrew Bischoff i Morningstar sier Trumps avgjørelse kan gi et løft for kull på kort sikt, men ikke kan gjøre noe med den langt høyere effektiviteten gasskraftverk tilbyr.

– I den virkelige verden ser vi at fornybar kraft fortsetter å vokse under denne administrasjonen, sier Bischoff.

