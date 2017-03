Protest mot Zuma under begravelsen til sørafrikansk frihetshelt

Familien til den 87 år gamle ANC-veteranen som døde tirsdag, hadde bedt president Zuma om å holde seg unna begravelsen.

Kathrada satt 26 år i fengsel sammen med Nelson Mandela og var en av hans nærmeste i kampen mot det hvite og rasistiske mindretallsstyret i Sør-Afrika.

Onsdagens begravelse i Johannesburg tydeliggjorde den dype splittelsen i landet, der misnøyen er stor med Zuma og Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC).

Kathradas kiste var svøpt i ANC-flagget, og Zuma hyllet i en uttalelse 87-åringen som en av Sør-Afrikas mest verdsatte og respekterte frihetsforkjempere.

Men frustrasjonen over skandalerammede Zuma var tydelig blant de aldrende aktivistene i begravelsen, deriblant Mandelas ekskone Winnie Madikizela Mandela (80).

Begravelsesfølget reiste seg til stående applaus da Kgaleme Motlanthe, Zumas tidligere visepresident, ba presidenten om å gå av.

Han leste opp utdrag fra et brev som Kathrada selv skrev i fjor. Der ble Zuma oppfordret til å gi fra seg makten for å unngå en enda dypere tillitskrise for regjeringen etter en lang rekke korrupsjonsanklager.

Stående applaus fikk også den høyt respekterte finansminister Pravin Gordhan, som har tatt opp kampen mot korrupsjon. Han ble mandag beordret hjem fra en tur i utlandet, noe som har ført til spekulasjoner om at Zuma har tenkt å gi ham sparken.

