Nedtellingen i gang for brexit 

– Så, her er det, sa Tusk da han møtte pressen onsdag ettermiddag.

I hånden holdt han et seks sider langt brev. Der bekjentgjorde Storbritannia formelt sin intensjon om å forlate EU, i tråd med prosedyren beskrevet i EU-traktatens artikkel 50.

– Det er ingen grunn til å late som om dette er en gledens dag, verken i Brussel eller i London, sa Tusk.

– Det er ingenting å vinne i denne prosessen. Og da snakker jeg om begge sider. I bunn og grunn handler det nå om å begrense skaden, sa han.

Høytidelig overrekkelse

Brevet var undertegnet av statsminister Theresa May personlig.

En kurér fraktet det til Brussel. Der ble det overlevert til Tim Barrow, Storbritannias ambassadør til EU. Han overrakte brevet til Tusk like før klokka 13.30.

I samme øyeblikk sto statsminister May på talerstolen i Parlamentet i London.

– Dette er et historisk øyeblikk som det ikke kan være noen vei tilbake fra, sa May.

– Storbritannia forlater EU. Nå skal vi ta våre egne beslutninger og vedta våre egne lover. Vi skal ta kontroll over det som betyr mest for oss, og vi skal gripe denne muligheten til å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia, sa hun.

To år

Brevet er starten på en to år lang forhandlingsprosess. I denne perioden skal EU og Storbritannia forhandle om vilkårene for skilsmisse. Samtidig skal de begynne å diskutere rammeverket for et framtidig forhold dem imellom.

Er ingen enighet på plass når de to årene er omme, blir britene automatisk kastet ut. Partene må være enstemmige hvis perioden skal forlenges.

Mays mål er å erstatte EU-medlemskapet med en frihandelsavtale mellom EU og Storbritannia. Hun mener det er mulig å gjøre dette på en måte som er i begge parters interesse.

Men prosessen river og sliter i britene. Mens brexittilhengere feirer, er bekymringen stor både i Skottland og i Nord-Irland.

EU stålsetter seg

Europeiske ledere venter svært vanskelige forhandlinger. Storbritannia vil trolig bli stilt overfor et krav på 60 milliarder euro fra EU for å dekke budsjetter de selv har vært med på å vedta. Samtidig må partene bli enige om skjebnen til 2,8 millioner EU-borgere i Storbritannia og 1 million briter i EU-land. Og de må finne en løsning for Nord-Irland, som i dag har åpen grense mot Irland.

Slike spørsmål må avklares før det kan bli aktuelt å forhandle om en frihandelsavtale, sa Tysklands statsminister Angela Merkel onsdag.

Ifølge Tusk må EU forsvare sine interesser.

– Vårt mål er klart: å minimere kostnadene for EUs innbyggere, selskaper og medlemsland, sa han.

Norge ber om å bli hørt

Prosessen kaster også Norge ut i usikkerhet. Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) sier målet er å komme tett innpå forhandlingene.

– I utgangspunktet hadde vi håpt at vi kunne sitte ved forhandlingsbordet. Det får vi ikke. Men vi har fått løfter fra begge sider om at vi skal få sitte så tett på som prosedyrene tillater. Det er vi veldig fornøyd med, sier Bakke-Jensen til NTB.

Han kaller brexit et "mørkt kapittel i Europas historie".

I Brussel forlot Tusk pressekonferansen uten å ta spørsmål.

– Hva mer kan jeg si? Vi savner dere allerede. Takk og farvel, avsluttet han.