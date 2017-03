Nær 150 kan ha druknet i nytt forlis i Middelhavet

Opplysningene om antall savnede har FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fra er en ung gambier som ble reddet opp av sjøen av et spansk fartøy.

Gutten, som har fortalt at han bare er 16 år, var om bord i en båt som begynte å ta inn vann noen timer etter at den la ut fra kysten av Libya. De fleste av passasjerene var fra Nigeria, Mali og Gambia, og det var flere barn og gravide kvinner blant dem.

Til slutt kantret båten, og gambieren har fortalt at han overlevde ved å klamre seg fast til en drivstoffkanne. Han skal ha blitt oppdaget av det spanske marineskipet nærmest ved en tilfeldighet.

– Dette viser at det kan være forlis som vi ikke får vite om, siden båtene synker uten et spor, sier Flavio de Giacomo, talsmann for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Siden begynnelsen av året har minst 590 migranter omkommet eller blitt meldt savnet utenfor kysten av Libya, anslår IOM. Dette tallet omfatter ikke det siste forliset som den gambiske mannen har fortalt om.

Han ble innlagt på et sykehus på den italienske øya Lampedusa etter å ha blitt reddet opp av Middelhavet.

