Nå har Storbritannia satt i gang brexit 

– Så, her er det, sa Tusk da han møtte pressen onsdag ettermiddag.

I hånden holdt han det seks sider lange brevet der Storbritannia formelt bekjentgjorde sin intensjon om å forlate EU, i tråd med prosedyren som er beskrevet i EU-traktatens artikkel 50.

– Det er ingen grunn til å late som om dette er en gledens dag, verken i Brussel eller i London, sa Tusk.

– Det er ingenting å vinne i denne prosessen. I bunn og grunn handler det nå om å begrense skaden, la han til.

Høytidelig overrekkelse

Brevet ble undertegnet av statsminister Theresa May personlig tirsdag kveld.

En kurér fraktet brevet videre til Brussel. Der ble det overlevert til Tim Barrow, Storbritannias ambassadør til EU.

Barrow ankom til EUs nye rådsbygning Europa nøyaktig klokka 11. Han ble kjørt de 200 meterne fra Storbritannias ambassade i en svart Jaguar. Like før klokka 13.30 overrakte han brevet til Tusk.

På samme tid sto statsminister May på talerstolen i Parlamentet i London. Et historisk øyeblikk, fastholdt hun.

– Vi kan ikke snu, sa May.

– Storbritannia forlater EU. Nå skal vi ta våre egne beslutninger og vedta våre egne lover. Vi skal ta kontroll over det som betyr mest for oss, og vi skal gripe denne muligheten til å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia, sa hun.

To år

Brevet er starten på en to år lang forhandlingsprosess. I denne perioden skal EU og Storbritannia forhandle om vilkårene for skilsmisse. Samtidig skal de begynne å diskutere rammeverket for et framtidig forhold dem imellom.

Storbritannia blir automatisk kastet ut av EU hvis ingen enighet er på plass etter to år. Men ved enstemmighet kan partene vedta å forlenge forhandlingsperioden.