Kurdisk flagg skal vaie over Kirkuk

Den oljerike provinsen Kirkuk er i sentrum for en langvarig konflikt mellom kurdiske myndigheter som vil innlemme området i sin selvstyrte region og de sentrale irakiske myndighetene i Bagdad.

– Provinsrådet i Kirkuk stemte i dag for å godkjenne et forslag om å heise det irakiske flagget og Kurdistans flagg over regjeringsbygningene, sier guvernør Najm al-Din Karim til journalister etter tirsdagens vedtak. Det var bare de 25 kurdiske representantene i rådet som stilte seg bak forslaget. De 16 arabiske og turkmenske delegatene deltok ikke på møtet.

– Flertallet stemte for å bruke flagget, og de som ikke stemte, er våre brødre og søstre, og vi vil jobbe for å styrke forholdet til dem, sier Karim.

FN har uttrykt bekymring for guvernørens beslutning om å la det kurdiske flagget vaie over festningen i Kirkuk og advarer mot ensidige tiltak som kan føre til spenninger.

Kurdisk-irakiske styrker har kontrollert mye av provinsen etter at irakiske regjeringsstyrker forlot sine stillinger i området da ekstremistgruppen rykket raskt fram i juni det året.

