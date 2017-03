Ivanka Trump formelt ansatt i Det hvite hus

Ivanka Trump sier endringen kommer etter at hun «har hørt bekymringen enkelte har for min rådgivning til presidenten i egenskap av min person», sier hun i en uttalelse gjengitt i New York Times. Hun har allerede varslet at hun skulle få sitt eget kontor i Det hvite hus, og at hun skulle bli sikkerhetsklarert. Etikkeksperter og flere andre har reagert på at hun ikke har hatt noen formell rolle, samtidig som hun står svært nær sin far.

Ivanka får en assistent-tittel, mens ektemannen Jared Kushner allerede er seniorrådgiver for president Trump. Kushner skal også lede et nytt kontor som skal bruke næringslivets metoder for å se om deler av forvaltningen kan drives mer effektivt.

Ivanka Trumps advokat Jamie Gorelick sier presidentens datter vil melde inn sine økonomiske interesser og vil være omfattet av det etiske regelverket for statlig ansatte.

