Italia lovfester beskyttelse av asylbarn

Fra nå av skal alle barn som kommer alene til Italia, få tildelt en personlig verge. Enslige mindreårige migranter skal også få rett til å gå på offentlig skole og få tilgang til offentlig helsehjelp.

I henhold til den nye loven kan barn som kommer til Italia uten foreldre eller foresatte, ikke deporteres eller sendes tilbake til hjemlandet, skriver DPA. De har også rett til å bli vurdert for fosterhjem.

Loven ble vedtatt onsdag og er den første i sitt slag i Europa, opplyser italienske Redd Barna i en uttalelse.

– Denne loven betrakter dem først og fremst som barn – ikke utlendinger, migranter, flyktninger eller noen annen kategori, sier organisasjonens Italia- og Europa-direktør Raffaella Milano.

I 2016 kom over 25.800 mindreårige sjøveien til Italia uten mor, far eller noen annen voksen verge. Flere av dem var under ti år. Tallet er dobbelt så høyt som året før, ifølge italienske Redd Barna, som har vært blant de største pådriverne for lovforslaget.

Så langt i år har nesten 4.000 enslige mindreårige kommet til Italia, opplyser organisasjonen.

(©NTB)