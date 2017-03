Favoritten Macron i medvind før fransk presidentvalg

– Vi kan ikke ta noen sjanser på vegne av republikken. Så jeg vil stemme på Emmanuel Macron, sa Manuel Valls, eksstatsminister i sosialistregjeringen, til fransk fjernsyn onsdag.

Ryktene om Valls' støtte har allerede gått i et par uker, men det er først nå at han selv bekrefter nyheten. Han er dermed den andre profilerte politikeren fra sosialistpartiet som går ut og støtter Macron framfor sosialistpartiets egen kandidat Benoît Hamon.

I forrige uke kunngjorde forsvarsminister Jean-Yves Le Drian at han gir sin støtte til Macron når første valgomgang holdes 23. april.

Ifølge flere målinger ligger Macron an til å gå videre til andre valgomgang sammen med høyrepopulisten Marine Le Pen fra Nasjonal front, og ifølge de samme målingene kommer Macron til å gå seirende ut av valget.

Andre valgomgang holdes 7. mai, to uker etter den første.

Vil ha nye fjes

Macron takket umiddelbart for Valls' støtte, men han passet også på å understreke at han har tenkt å bringe noen nye fjes inn i fransk politikk ettersom meningsmålinger viser at franske velgere er lut lei den politiske eliten.

Macron har selv sittet i sosialistregjeringen som næringsminister sammen med både Valls og Le Drian inntil han hoppet av i august 2016, startet bevegelsen En Marche! (Fremad!) og varslet at han ville stille som presidentkandidat. I motsetning til Valls har han ikke kommet med utspill for å samle støtte blant de mer innvandringskritiske velgerne.

Han er også kjent for en liberal næringslivspolitikk, samtidig som han har lovet å krympe nasjonalforsamlingen og slå ned på privilegiene til den politiske eliten.

Sinne i Hamon-leiren

Valls' støtte til Macron kommer trolig til å vekke kraftige reaksjoner i leiren til Benoît Hamon, som slo Valls da Sosialistpartiet valgte sin presidentkandidat i januar.

– Denne seieren gir meg en enorm styrke, sa Hamon etter valgseieren. Nå er imidlertid sjansene svært små for at han vil greie å få nok stemmer til å gå videre til annen valgrunde.

Høyrekandidaten og eksstatsminister François Fillon fra partiet Republikanerne levnes heller ingen sjanser ettersom han etterforskes for misbruk av offentlige midler. Tirsdag ble det klart at også kona Penelope er siktet i saken. Hun har i årevis blitt lønnet på statens regning som ektemannens assistent uten at paret har kunnet dokumentere nøyaktig hva hun har gjort.

Alt kan skje

I stedet ser den avgjørende runden ut til å bli et oppgjør mellom Macron og høyreorienterte Marine Le Pen fra Nasjonal front.

De siste meningsmålingene viser at Macron kan komme til å vinne annen runde med så mye som 20 prosentpoeng. Men den store uforutsigbarheten som så langt har preget valgkampen, gjør at ingen tør spå sikkert hva som kan komme til å skje.

Det har også blitt spekulert på om russisk etterretning er på jakt etter negative opplysninger om Macron som eventuelt kan lekkes til pressen og minske hans muligheter til å vinne valget. Årsaken er at Macron ikke anses som spesielt russlandsvennlig, i motsetning til Le Pen, som i forrige uke var på besøk i Moskva.

Der møtte hun president Vladimir Putin, besøkte nasjonalforsamlingen og talte varmt for et nærmere fransk-russisk samarbeid for å redde verden fra "globalisering og islamsk fundamentalisme".

