Dylan får nobelmedalje i helgen

– Møtet blir lite og intimt, og ingen medier kommer til å være til stede, skriver Akademiens sekretær Sara Danius på sin blogg.

Noen nobelforelesning vil han etter alt å dømme ikke holde, selv om forelesningen er påkrevd for at Dylan skal få de 8 millioner svenske kronene som følger med prisen.

Akademien har imidlertid fått beskjed om at de kan vente seg en innspilt versjon av ett eller annet slag, ifølge Danius.

Dylan er i Stockholm lørdag og søndag for å holde to konserter. Den 4. april opptrer han i Oslo Spektrum og 9. april i Lund i Sør-Sverige.

Foredraget, som kan være en kort tale, en forestilling, en video eller til og med en sang, må holdes innen seks måneder etter Nobel-seremonien 10. desember, ellers tilfaller ikke prispengene vinneren.

Mandag skrev Danius at hun ikke har snakket med Dylan de siste månedene

"Ingen telefonsamtale har funnet sted med Bob Dylan i de siste månedene. Dylan er likevel klar over at nobelforelesningen må holdes senest 10. juni for at utbetalingen kan finne sted", skrev Danius i et blogginnlegg mandag.

Selv om Dylan skulle velge å ikke holde noe foredrag, vil han uansett være vinneren av Nobels litteraturpris 2016 og få nobelmedaljen.

