Arabiske land med fredstilbud til Israel

På toppmøtet til Den arabiske liga i Jordan onsdag ble planen, som stammer fra 2002, relansert.

– Vi ønsker en varig og omfattende fred, sa den jordanske utenriksministeren Ayman al-Safadi da møtet ble avsluttet.

Ledere for 21 arabiske land deltok på toppmøtet, men i mange viktige saker er de uenige. Konflikten mellom Israel og Palestina ble derfor en mulighet til å samle seg om et felles standpunkt.

Statslederne kom også med en felles fordømmelse av utenlandsk innblanding i arabiske land – noe som ble tolket som kritikk av Iran.

Trumps utsending

En utsending fra regjeringen i USA, Jason Greenblatt, var også til stede på møtet. Han bekreftet at president Donald Trump mener en fredsløsning for Israel og Palestina vil være svært viktig.

Trump har signalisert enda sterkere amerikansk støtte til Israel etter at han ble innsatt som president. I løpet av de neste ukene skal han imidlertid møte både Egypts president Abdel Fattah al-Sisi, Jordans kong Abdullah og Palestinas president Mahmoud Abbas.

Også FNs generalsekretær António Guterres deltok på møtet i Jordan. I en tale framholdt han at splittelsen i den arabiske verden har åpnet døra for utenlandske intervensjoner og nøret opp under religiøse konflikter og terrorisme. Han sa også at uten en politisk løsning på krigen i Syria, som gjør at syrerne selv kan bestemme over sin framtid, vil andre suksesser være flyktige.

– Åpent sår

Samtidig mener Guterres at krigene i Syria, Jemen og Irak ikke må ta oppmerksomheten bort fra det palestinske spørsmålet, som han mener har ført til "det lengst åpne såret i regionen".

Han ba Israel stanse den folkerettsstridige byggingen av israelske boliger på okkuperte palestinske områder og fastslo at en tostatsløsning er den eneste måten å løse konflikten på.

Jordans kong Abdullah trakk også fram den israelsk-palestinske konflikten. Uten en løsning på denne mener han at det aldri vil bli stabilitet i Midtøsten.

Krigen i Syria

Lederen for den arabiske liga, Ahmed Aboul Gheit, oppfordret tidligere i uka arabiske ledere til å spille en mer aktiv rolle for å få en slutt på den seks år lange krigen i Syria.

Syrias president Bashar al-Assad var ikke invitert til møtet i Jordan. Han har vært uønsket på Den arabiske ligaens toppmøter siden opprøret mot ham startet i 2011.

Sudans president Omar al-Bashir var imidlertid blant deltakerne. Han er etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag, mistenkt for folkemord og krigsforbrytelser i hjemlandet i forbindelse med krigen i Darfur-regionen.

