Albanere i Kosovo sperret veier for å hindre serbisk valgkamp

Ifølge politiet var veiene sperret i et par timers tid på fem eller seks ulike steder.

Veisperringene skulle hindre om lag 60 busser fra Serbia og serbiske lokalsamfunn i Kosovo å ta seg til Lepsavic, der det var planlagt et valgmøte i forbindelse med søndagens presidentvalg i Serbia.

Den serbiske minoriteten i Kosovo har stemmerett i valg i Serbia.

Ifølge politiet ble veiene sperret av albanere som ønsket å vise sin misnøye med at det holdes valgkamp i Kosovo for et valg som skal foregå i Serbia. Demonstrantene bar blant annet plakater der det sto: "Dere tilhører dette landet og ikke Vucic". Serbias statsminister Aleksandar Vucic er favoritt til å bli landets nye president.

På andre plakater sto det: "På vei mot Brussel, ikke Moskva".

Vucic besluttet tirsdag å avlyse en reise til Kosovo der han etter planen skulle ha drevet valgkamp blant den serbiske minoriteten. Han begrunnet avlysningen med at han ikke ønsket å rette seg etter kravene fra regjeringen i Pristina, som han anklager for "utpressing og sirkus".

Kosovos president Hashim Thaci har tatt sterkt avstand fra veisperringene. Han viser til at Kosovos grunnlov skal sikre innbyggerne både ytrings- og tankefrihet, og retten til å delta på politiske møter.

