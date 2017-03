Ungarns kontroversielle asylsøkerlov settes i kraft

Tiltaket innebærer at asylsøkere skal holdes tilbake i to leire på Ungarns grense mot Serbia. Loven gjelder alle flyktninger og innvandrere, inkludert mindreårige som er eldre enn 14.

Da Ungarn vedtok loven tidligere i mars, sa FNs høykommissær for flyktninger at den vil ha en "forferdelig innvirkning" på traumatiserte mennesker.

Juridiske eksperter fordømte tiltaket som et brudd på internasjonale flyktningkonvensjoner.

Bak loven står den innvandringsfiendtlige statsministeren Viktor Orbán. Den er en av flere han har presset gjennom siden bølgen av flyktninger dukket opp i 2015 på den såkalte Balkan-ruten.

Ungarn har også satt opp et gjerde med piggtråd langs den 175 kilometer lange grensen til Serbia. Landet satte nylig opp ytterligere et gjerde for å lage en korridor for dem som patruljerer grenseområdet.

