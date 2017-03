Tyrkia anklages for å kartlegge regimekritikere i Sverige

Kartleggingen skjer blant annet via organisasjonen UETD, som nyhetsprogrammet Ekots kilder betegner som en lobbyorganisasjon for AKP.

Ifølge kildene blir sympatisører av den USA-baserte predikanten Fethullah Gülen, som Erdogan anklager for å ha stått bak kuppforsøket i fjor sommer, systematisk kartlagt og ført opp på en liste.

Flere personer som lønnes av den tyrkiske staten, er ifølge kildene involvert i kartleggingen av politiske flyktninger og andre Erdogan-kritikere i Sverige.

Ifølge svensk sikkerhetspoliti (Säpo) kan virksomheten være ulovlig.

– Brudd på folkeretten

Folkerettseksperten Ove Bring sier at det muligens er snakk om flyktningspionasje, og i så fall er det ulovlig.

– Det er i strid med svensk lov, det er ingen tvil om det. Dessuten strider det mot folkeretten. At man har utenlandske agenter på svensk jord som bryter svensk lov, det blir ulovlig innblanding i svenske statsanliggender, sier Bring.

Slik spionasje er relativt uvanlig i Sverige, men det har vært tidligere tilfeller. Da har det handlet om afrikanske stater som Eritrea, Etiopia og Somalia.

Wallström urolig

Utenriksminister Margot Wallström sier at opplysningene er urovekkende, og at saken vil bli fulgt opp. For ett år siden diskuterte hun lignende opplysninger med den tyrkiske ambassadøren i Stockholm. Nå har saken blitt fulgt opp med en ny telefonsamtale til ambassaden. Hun ser imidlertid ingen grunn til å kalle ambassadøren inn på teppet.

– Vi har framført vår uro for dette spørsmålet, og det er blitt notert, sier hun.

Paul Levin, leder ved Institutet for Turkietstudier ved Stockholms universitet, mener det ikke er spesielt oppsiktsvekkende at Tyrkia bedriver meningsregistrering blant tyrkiske innvandrere. Det skyldes ifølge forskeren først og fremst at mange Gülen-tilhengere har flyktet til Sverige.

– Det er klart at disse personene er redde. Å bli utpekt som gülenist gjør det umulig å reise hjem. Det får også sosiale konsekvenser, familiemedlemmer kan fengsles, og andre familiemedlemmer kan ta avstand fra en, sier Levin.

