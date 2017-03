Tolv av Navalnyjs medarbeidere fengslet

Navalnyj selv ble mandag dømt til 15 dagers fengsel og en bot på 3.000 kroner på grunn av demonstrasjonene dagen før.

Tirsdag ble 11 av 17 andre som ble pågrepet under protestene, dømt til sju dager i fengsel for å ha unnlatt å adlyde politiets ordrer. Leonid Volkov, som er sjef for Navalnyjs valgkampapparat, ble dømt til ti dagers fengsel.

Det opplyser Kira Jarmysj, som er talsperson Navalnyjs organisasjon. Hun mener fengslingene er åpenbare forsøk på å forpurre organisasjonens arbeid mot korrupsjon. Organisasjonens kontorer er fortsatt avsperret etter at politiet beslagla datamaskiner og annet utstyr, ifølge Jarmysj.

Navalnyj har kunngjort at han vil stille opp i neste års presidentvalg mot Vladimir Putin. Men Navalnyj soner for tiden en betinget fengselsdom på fem år for underslag, noe som i utgangspunktet fratar ham muligheten til å stille i valget.

Navalnyjs organisasjon oppfordret før helgen til å demonstrere mot korrupsjon. Russiske myndigheter kaller helgens protestaksjoner en provokasjon og anklager opposisjonen for å provosere fram vold. Over 1.000 mennesker ble pågrepet under demonstrasjonene, som fant sted flere steder i landet og som omtales som de største gateprotestene i Russland på fem år.

