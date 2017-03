Terrorsiktelse mot ekssoldat etter drap i New York

– I tre dager gikk han gatelangs i New York på jakt etter en svart person han kunne drepe for å starte en terrorkampanje mot Manhattan og de verdiene vi omfavner, sier statsadvokat Cyrus Vance om 28 år gamle James Jackson.

– I forrige uke, fullt klar over hva han gjorde, gjennomførte han planen sin og plukket ut en tilfeldig innbygger, utelukkende basert på hudfarge, og stakk ham gjentatte ganger i all offentlighet midt i byen.

Drapsofferet var en 66 år gammel hjemløs mann. Påtalemyndigheten har siktet 28-åringene for overlagt og forsettlig drap utført som en terrorhandling, forsettlig drap utført som hatkriminalitet i tillegg til tre brudd på våpenloven.

Politiet sier Jackson har tilstått at han stakk Timothy Caughman flere ganger i nærheten av hospitset der 66-åringen bodde.

28-åringen fra Baltimore, som tjenestegjorde i den amerikanske hæren fra 2009 til 2012, inkludert en periode i Afghanistan, meldte seg selv for politiet etter drapet. Han sier han anså det for å være en «øvelse før han dro til Times Square for å drepe flere svarte menn». Jackson har forklart at han var «sint fordi svarte menn omgås hvite kvinner».

