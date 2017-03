Skotske politikere stemmer over folkeavstemning

Avstemningen i det skotske parlamentet skulle etter planen vært holdt sist onsdag, men ble utsatt etter angrepet utenfor parlamentet i London. Det er ventet at politikerne i Edinburgh vil støtte førsteminister Nicola Sturgeons forslag om å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet for Skottland.

To unioner

Dermed avviser de også statsminister Theresa Mays forsøk på å overtale skottene til å bli i det forente kongedømmet. May mener dette ikke er tiden for å snakke om løsrivelse og at et samlet Storbritannia er en "kraft som ikke kan stoppes".

For skottene er det nettopp den britiske samlingen som har blitt problemet. Mens det var soleklart flertall i Skottland for at Storbritannia skulle forbli i EU, føler mange at de er i ferd med å tvinges ut mot sin vilje. De vil heller beholde den store unionen enn å forbli i den lille.

Etter planen skal May onsdag iverksette artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som markerer den formelle starten på to år med forhandlinger før utmeldingen av EU er et faktum.

Flere fronter

Selv om Sturgeon ligger an til å få støtte på hjemmebane, må en ny folkeavstemning også godkjennes i London. Å nekte skottene å stemme over sin egen skjebne vil være politisk risikabelt for en britisk statsminister som for tiden kjemper på overtid for å hindre at selvstyret og maktdelingen i Nord-Irland kollapser.

I tillegg til de historiske skillelinjene, er EU-spørsmålet høyst aktuelt også der. Nordirene vil gjerne fortsette å være medlem av samme union som naboene i sør, og mange ser med gru fram mot den dagen "den grønne øya" blir delt i to av EUs yttergrense.

(©NTB)