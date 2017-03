Saudi-Arabia kutter skatt for statlig oljegigant

Den nye skatteregelen kom i form av et dekret fra kong Salman og fastslår at fra og med siste årsskifte skal Aramco betale 50 prosent i skatt. I en uttalelse takker Aramco-sjef Amin Nasser kongen for å ha kuttet skatten fra 85 prosent og sier det vil «bringe Saudi Aramco på linje med internasjonale mål».

Viktigste inntektskilde

Aramcos oljeproduksjon er landets viktigste inntektskilde, men finansiell informasjon om selskapet er ikke offentlig tilgjengelig. Regjeringen jobber med omfattende endringer i økonomien for å gjøre landet mindre avhengig av olje, etter at prisen på den uvurderlige eksportvaren har falt kraftig de siste årene.

Samtidig forbereder regjeringen seg på å legge en liten andel av det statlige selskapet ut for salg. Mindre enn fem prosent av Aramco skal på børs, trolig til neste år, i Saudi-Arabia og i utlandet. Det kan bli historiens største børsnotering, ifølge en verdivurdering fra tjenestemenn som anslår at selskapet er verdt 17 billioner kroner.

– Ingen endring

Capital Economics sier skatteendringen gjør at selskapet vil sitte igjen med mer penger som kan betales ut til eierne som utbytte. Ettersom den saudiarabiske staten fortsatt skal eie det meste av selskapet innebærer endringen «kun en dreining i hvordan oljeinntektene tilfaller regjeringen».

Finansminister Mohammed al-Jadaan sier endringen ikke vil påvirke myndighetenes evne til å levere tjenester til borgerne, men sier nedgangen i skatteinntekter «erstattes av stabile utbetalinger av utbytte fra statlige selskaper og andre inntektskilder som avkastning av investeringer. I likhet med Norge har Saudi-Arabia plassert deler av oljeformuen i to statlige investeringsfond – ett innenlands og ett utenlands.

