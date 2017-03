Russisk general frykter økologisk katastrofe i Syria

Generaloberst Sergej Rudskoj beskylder den USA-ledede koalisjonen for å forsøke å ødelegge kritisk infrastruktur i Syria og for å komplisere gjenoppbyggingen av Syria så mye som mulig når krigen en gang er over.

Rudskoj hevder koalisjonens jagerfly har ødelagt fire broer over elven Eufrat, og at de også har truffet Taqba-dammen vest for ekstremistgruppen IS' de facto hovedstad Raqqa. Dersom demningen kollapser, vil det forårsake en økologisk katastrofe og føre til mange sivile dødsfall, ifølge generalobersten.

Koalisjonen sier at den tar de nødvendige forholdsregler og at demningen ikke er kritisk skadd.

