Liket av Kim Jong-uns halvbror fortsatt i Malaysia

Han avviser dermed meldinger om at liket av Kim Jong-nam var i ferd med å bli fløyet ut av landet som et ledd i diplomatiske forhandlinger mellom de to landene.

Mandag dukket det opp motstridende opplysninger i lokale medier om at Kim Jong Nams skulle kremeres og flys til Pyongyang, eller at kroppen var i ferd med å bli sendt til Macau hvor det er antatt at hans familie er.

Helseminister Subramaniam Sathasivam sa tirsdag at kroppen fortsatt var i et likhus i Kuala Lumpur i påvente av forhandlinger med Nord-Korea.

Kims død har utløst en betent diplomatisk situasjon der begge land nekter hverandres borgere utreise.

Malaysia holder urokkelig fast på at de skal etterforske drap begått på landets territorium. To kvinner er pågrepet og siktet for drapet på Kim Jong-nam 13. februar. Obduksjonen konkluderte med at han ble drept med nervegiften VX.

