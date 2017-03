Kinesisk familiefar drept av politiet i Paris 

Mandag kveld samlet 150 asiater seg foran en politistasjon nordøst i Paris, hvorpå det brøt ut sammenstøt mellom politiet og de frammøtte. Om lag 35 personer ble pågrepet.

Den kinesiske mannen ble drept etter at politiet fikk melding om husbråk og rykket ut til en leilighet søndag kveld, ifølge politikilder. De sier også at han ble skutt etter å ha overfalt en av politimennene med kniv.

Men mannens familie har en helt annen versjon: Mannen skal ha renset fisk med en saks da politiet dukket opp, og de avviser at han skadet noen. De hevder også at det ikke var snakk om noe husbråk. Utrykkingen skal ha vært basert på at en nabo ringte politiet etter å ha hørt skrik

Bråket førte tirsdag til at det kinesiske utenriksdepartementet leverte inn en offisiell klage til franske myndigheter. Kina ber også om at myndighetene sørger for at kinesere i den franske hovedstaden er trygge, at rettighetene og interessene deres respekteres, samt at de kinesiske reaksjonene behandles på "en rasjonell måte".

Det bor mellom 200.000 og 300.000 kinesere i Paris. Mange er førstegenerasjonsinnvandrere som kom til Frankrike på 1980-tallet, og som jobber i tekstilindustrien.

