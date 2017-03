Kilde: Siktelse mot François Fillons kone

Tidligere er konservative François Fillon selv blitt siktet for å ha ansatt kona Penelope og to av parets barn som assistenter, uten at de reelt sett utførte arbeid for ham. Tirsdag meldte flere medier at det også er tatt ut siktelse mot Penelope Fillon. Dette ble bekreftet av en kilde i rettsvesenet som ikke ønsker å bli navngitt.

Penelope og parets barn ble ansatt mens François var representant i den franske nasjonalforsamlingen, og han brukte offentlige midler til å lønne dem. I Frankrike er det lovlig for politikere å ansette familiemedlemmer, men påtalemyndigheten mener at det i Fillon-familiens tilfelle ikke ble utført noe reelt arbeid.

Fillon lovet opprinnelig at han ville trekke seg som presidentkandidat hvis han ble formelt siktet i saken. Senere gikk han tilbake på dette, men oppslutningen hans har sunket kraftig.

En ny meningsmåling tyder på at Fillon bare vil få 18 prosent i første runde av valget som holdes 23. april. Sentrumskandidaten Emmanuel Macron ligger an til å vinne den andre og avgjørende runden foran høyrepopulisten Marine Le Pen.

