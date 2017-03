General: USA var "sannsynligvis" involvert i drap på sivile i Mosul

– Vi hadde sannsynligvis en rolle i disse tapene, sier den amerikanske generalen Stephen Townsend, som leder koalisjonen.

Han opplyser at en offiser er blitt utnevnt til å lede etterforskningen av et angrep 17. mars, som ifølge øyevitner kostet minst hundre menneskeliv.

Det er en "reell mulighet" for at USA sto bak dette luftangrepet, medgir Townsend. Generalen sier videre at fiendtlige krigere kan se ut til å ha samlet sivile i den aktuelle bygningen med den hensikt å bruke dem som menneskelige skjold.

(©NTB)