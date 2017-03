Fire vedtak mot Obama-reguleringer signert

En av reglene som nå er annullert stilte krav om at de som forvalter føderale landområder måtte vurdere klimaet og andre langtidsvirkninger ved foreslått utbygging på offentlig eid jord. Etaten som håndholdt reglen, har oppsyn med arealer på over 1 million kvadratkilometer til sammen. Det er over tre ganger så mye som Fastlands-Norge.

Republikanerne mente regelen flyttet makt fra delstats- og lokalt nivå over til føderale myndigheter. Trump signerte annulleringen av regelen dagen før han er ventet å reversere en plan Obama innførte for å begrense utslippene fra kullkraftverk.

– Jeg vil jobbe med Kongressen, med alle etater og viktigst av alt, med det amerikanske folket, til vi har fjernet alle unødvendige, skadelige og jobbødeleggende reguleringer vi kan finne. Det kommer mye mer, sa Trump under den formelle signeringen.

To av Obama-reglene som ble strøket mandag gjaldt måling av lærere og hjelp til skoler som sliter. Det ansvaret bør i stedt ligge hos delstatene, mener republikanske senatorer.

Det fjerde og siste tiltaket som gikk inn i historiebøkene denne gangen var et krav om at entreprenører som jobber for myndighetene, må rapportere inn brudd på den føderale arbeidsmiljøloven. Fra Det hvite hus heter det at regelen ville bli en hengemyr for tildelingen av statlige kontrakter, mens næringslivet hevdet den ville påføre dem større kostnader.

