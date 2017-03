FN: Over 400 sivile er trolig drept i Vest-Mosul

Militæroffensiven for å gjenerobre den vestlige delen av Mosul fra den ytterliggående islamistgruppa IS, ble innledet 17. februar.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad al-Hussein, har samlet inn og verifisert rapportene fra Vest-Mosul. Han opplyser at minst 307 sivile er bekreftet drept og 273 er såret siden den irakiske offensiven ble innledet.

– I tillegg til dette har vi mottatt rapporter om at minst 95 sivile ble drept i fire nabolag i det vestlige Mosul mellom 23. og 26. mars, heter det i en kunngjøring fra Hussein.

Amnesty-kritikk

Amnesty mener de sivile tapene tyder på at den USA-ledede koalisjonen ikke tar nok hensyn til sivilbefolkningen i Vest-Mosul, der FN antar at det fortsatt bor over en halv million mennesker.

Amnesty viser blant annet til et angrep lørdag, der "opptil 150 personer" ble drept. USA har erkjent at det var koalisjonens fly som sto bak angrepet, som de har lovet å granske.

Amnesty har selv gransket meldingene om sivile tap og verifisert mange av dem. På bakgrunn av dette mener de å se "et mønster der koalisjonens luftangrep fullstendig ødelegger hus mens familier befinner seg inni dem".

Menneskerettighetsorganisasjonen fastslår videre at det å ikke ta grep for å unngå sivile tap, vil være "et åpenbart brudd" på folkeretten.

400.000 fanget

Under kampene om Falluja og Ramadi i Irak, ble sivilbefolkningen bedt om å forlate byen. I Mosul har innbyggerne fått motsatt beskjed fra irakiske myndigheter, som frykter masseflukt.

Det ble anslått at det var rundt en million mennesker i byen da offensiven for å gjenerobre den startet. I dag tror FN at rundt 600.000 er igjen, rundt 400.000 av dem "fanget" i IS-kontrollerte bydeler.

