Elfenbenskystens tidligere førstedame frikjent

Om lag 3.000 mennesker ble drept i voldshendelsene som oppsto da president Laurent Gbagbo nektet å godta valgnederlaget og overlate makten til Alassane Ouattara. Presidenten og kona ble pågrepet av franske soldater året etter.

Simone Gbagbo, som i sin tid ble kalt "jernkvinnen", ble i 2015 dømt til 20 års fengsel for å ha undergravd statens sikkerhet.

I fjor sommer ble 67-åringen stilt for retten igjen i hjemlandet, da tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten.

– Et flertall i juryen erklærer at Simone Gbagbo ikke er skyldig i forbrytelsene hun er anklaget for, sa dommer Kuadjo Boiqui i en straffedomstol i Abidjan tirsdag.

Dommeren ga samtidig ordre om at den tidligere førstedamen skal løslates umiddelbart, på tross av at hun allerede soner straffen på 20 år fra 2015. Påtalemyndigheten la ned påstand om livstid i fengsel for Gbagbo og anklaget henne for å ha stått bak angrepene mot ektemannens motstandere.

Laurent Gbagbo er tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Han ble overført til Haag i november 2011. ICC ville også straffeforfølge kona, men ivorianske myndigheter insisterte på at hun ville få en rettferdig rettssak i hjemlandet.

