EU-domstolen opphever restriksjoner rundt Gaddafis datter

EU innførte reiseforbud og frøs alle midler under det libyske opprøret mot Gaddafi-regimet i februar 2011. Uoffisielt er Gaddafi-familien anklaget for å ha stjålet mellom 30 og 80 milliarder dollar av offentlige midler i landet i løpet av sin regjeringstid, som varte fra 1969 til 2011.

Tiltakene ble fornyet i juni 2014. Gaddafis datter Aisha, som for tiden bor i Oman sammen med sin familie, har hele tiden kjempet mot restriksjonene.

EU-domstolen uttaler at mens Europarådet rettferdiggjorde tiltakene ved å vise til overgrepene og krigsforbrytelsene begått av dem som var lojale mot Muammar Gaddafi, fant retten at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at Aisha Gaddafi hadde noen konkret rolle i dette.

