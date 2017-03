Antiapartheidaktivisten Ahmed Kathrada er død

Kathrada ble født av indiske foreldre og kom tidlig med i kampen mot det hvite og rasistiske mindretallsstyret i Sør-Afrika.

Alt som 17-åring ble han pågrepet og fengslet etter å ha protestert mot diskriminering av sørafrikanere av indisk opprinnelse. Senere engasjerte han seg sterkt i Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC), der han fikk en sentral posisjon.

I 1963 ble Kathrada pågrepet på en gård ved Rivonia utenfor Johannesburg, sammen med Nelson Mandela og store deler av den øvrige ANC-ledelsen.

Året etter ble han dømt til livsvarig fengsel for sabotasje under den såkalte Rivonia-rettssaken, og de neste 26 årene sonet han bak murene på Robben island og i Pollsmoor-fengselet, sammen med Mandela og ledere som Walter Sisulu og Denis Goldberg.

Etter løslatelsen i 1990 ble Kathrada valgt inn i den sørafrikanske nasjonalforsamlingen for ANC, og han ble en nær rådgiver av Mandela da han ble valgt til Sør-Afrikas første svarte og demokratisk valgte president i 1994.

– Dette er et stort tap for ANC, for hele frigjøringsbevegelsen og for Sør-Afrika, sier lederen for Ahmed Kathrada-stiftelsen, Neeshan Balton

